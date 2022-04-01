Лондонская биржа LME запретила размещение ряда металлов из РФ на своих складах

Лондонская биржа металлов (LME) ввела запрет на размещение на своих складах цветных металлов из РФ, в том числе меди, свинца, алюминия и алюминиевых сплавов.

Об этом говорится в объявлении LME от 1 апреля.

Такое решение было принято в рамках санкций Великобритании, которым ввели дополнительный тариф в 35% на импорт ключевых российских товаров, включая алюминий, водку и уксус.

"После объявления Великобританией дополнительных 35% пошлин на импорт российской меди, свинца, первичного алюминия и алюминиевых сплавов данное сообщение объявляет о немедленном приостановлении размещения марок металлов, перечисленных в приложении 1, на складах, зарегистрированных на LME в Великобритании, если только склад не сможет доказать, что дата вывоза из России была до 25 марта 2022 года", - говорится в заявлении LME.

Согласно приложению 1, запрет вводится в том числе на медь "Норникеля" и "Уралэлектромеди", алюминий "Русала", произведенный в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, а также на Кандалакшском и Богучанском заводах, алюминиевые сплавы "СЕАЛ и К", "Пермцветмета" и Братского алюминиевого завода "Русала" и свинец, произведенный на заводе "Фрегат".

Экономическая правда