Миллион долларов за "русский военный корабль": Рада одобрила закон о вознаграждении за российскую технику

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Верховная Рада приняла закон о денежном вознаграждении за добровольно переданную Вооруженным Сила пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.

Об этом говорится в законопроекте №7229.

Таким образом, депутаты хотят уменьшить боевой потенциал врага и побуждать российскую армию и другие силовые структуры РФ добровольно передавать Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.

Также они смогут получить от Украины сохранение в секрете факта передачи оружия, новые документы с новыми установочными данными, безопасность пребывания на территории Украины и создание условий для выезда в третью безопасную страну.

Такое же денежное вознаграждение предусмотрено для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и гражданских граждан Украины.

Компенсация будет зависеть от вида боевой техники: