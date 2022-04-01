Рада поддержала закон о национализации имущества россиян и коллаборантов

Верховная Рада на заседании 1 апреля одобрила закон, определяющий порядок национализации имущества, принадлежащего гражданам России и украинцам, публично отрицающим российско-украинскую войну.

Об этом сообщил нардеп и первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

Речь идет о законопроекте №7169, который поддержали 305 парламентариев.

Одобренный закон вносит изменения в ранее принятый закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" и фактически расширяет его действие также на:

физических лиц – граждан РФ;

лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, но имеющих тесную связь с агрессором (имеющих место жительства или занимающихся основной деятельностью);

юридические лица (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является РФ;

Юрлица в Украине, у которых РФ владеет прямо или косвенно долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.

Кроме того, под действие закона могут попасть физические или юридические лица независимо от гражданства и места жительства, публично отрицающие или поддерживающие осуществление вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Национализировать можно имущество компаний и граждан, поддерживающих установление и утверждение временной оккупации части территории Украины, которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической деятельности на территории Российской Федерации в период действия военного положения в Украине.

Кроме того, закон отмечает, что все национализированное имущество не просто направят в пользу государства Украина, а "в счет будущей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны Российской Федерации".

Подробнее о том, какие активы государство может национализировать уже сейчас и какой бизнес в Украине принадлежит россиянам читайте в публикации: Террористическое государство должно заплатить. Какие активы РФ и россиян можно национализировать?

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих РФ или госкомпаниям агрессора.