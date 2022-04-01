В Госдуме хотят потратить пенсионные деньги россиян на докапитализацию банков

Комитет Госдумы одобрил законопроект, который позволяет Минфину на основании отдельных решений правительства приобретать за счет средств Фонда национального благосостояния (является частью пенсионного обеспечения россиян) акции кредитных организаций.

Об этом сообщает Интерфакс.

Как следует из законопроекта, для проведения операции по приобретению акций не нужно будет получать предварительное согласие центробанка.

Кроме того, для таких сделок не будет нужно оценивать стоимость бумаг компетентным органом.

Напоминаем:

Правительство уже использовало средства данного фонда для докапитализации банков в кризис 2008-2009 годов.