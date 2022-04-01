Международное энергоагентство проведет экстренное совещание для борьбы с ростом цен на нефть

Международное энергетическое агентство проведет экстренное совещание стран-потребителей, чтобы обсудить новый выпуск стратегических резервов для сдерживания резкого роста цен на нефть.

Об этом сообщает reuters

Издание сообщает, что крупные потребители ищут способы ослабить влияние мировых цен на нефть, которые выросли более чем на 30% в этом году, на их экономику после того, как группа ведущих производителей ОПЕК+ придерживалась планов увеличить скромные 432 000 баррелей в сутки поставок в мае.

Ожидается, что западные санкции против России приведут к потере около 3 миллионов баррелей в сутки российской нефти в апреле.

Напоминаем:

Администрация президента США Джо Байдена будет высвобождать до 180 млн баррелей нефти в течение нескольких месяцев из Стратегического нефтяного резерва.