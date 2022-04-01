В Нидерландах заморозили российские активы почти на 516 миллионов евро

Правительство Нидерландов заморозило почти 516 млн евро российских активов, кроме того, было заблокировано более 154 млн транзакций.

Об этом сообщает NOS со ссылкой на письмо, адресованное местному парламенту.

"В Нидерландах заморожено почти 516 миллионов евро российских активов и контрактов. Это касается отношений с российскими банками, трастовыми офисами, пенсионными фондами и руководителями инвестиционных учреждений. Кроме того, было заблокировано более 154 млн транзакций", - пишет издание.

На прошлой неделе 22 марта эта сумма была на уровне 400 миллионов евро.

NOS пишет, что Палата представителей Нидерландов попросила правительство подробно сообщить о введенных антироссийских санкциях после выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Так, правительство сообщило депутатам, что на территории страны строятся 5 роскошных яхт для российских покупателей, но поскольку они еще не проданы и не эксплуатируются, арестовать их пока нельзя.

Кроме того, сообщается, что Нидерланды не могут конфисковать российскую недвижимость, если она записана на компанию с закрытой формой собственностью BV.

В таком случае выяснить, кто настоящий собственник, очень сложно.

Экономическая правда