Эстония запретила Яндекс.Такси и предлагает сделать это по всему ЕС

Правительство Эстонии утвердило внутригосударственные санкции в отношении Яндекс.Такси, запретив деятельность предприятия в стране.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Postimees.

Премьер-министр Кая Каллас объяснила, что введение дополнительных санкций необходимо для защиты безопасности Эстонии.

"Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, которые сотрудничают с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против Yandex", - сказала она.

Важной причиной введения санкций является недавнее решение России, согласно которому Yandex должен передавать собранные им персональные данные спецслужбам.

"Целью санкций является предотвращение сбора данных эстонских пользователей и использование их российскими спецслужбами. Для использования программы Yandex необходимо предоставить доступ к большому количеству персональных данных, которые обрабатываются на серверах компании в России и могут быть использованы в разведывательной деятельности против Эстонии и Европы. В сегодняшней политической ситуации это серьезная угроза безопасности Эстонии", - пояснил министр по вопросам предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.

В результате санкций таксофирмам и водителям запрещено ездить через приложение таксовоза Yandex и выполнять заказы.

Интернет-провайдеры также должны ограничить доступ к связанным с таксовозом сайтам и программам Yandex NV (Yandex Go и Yandex Pro). Магазины приложений (Google Play, App Store и др.) должны ограничить загрузку приложения Yandex.Taxi и прекратить предлагать обновление приложений.

Европейская правда