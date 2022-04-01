В Одесской области национализируют российский металл на 90 миллионов

Государственное бюро расследований выявило и инициировало национализацию имущества российских коммерсантов, которое транзитом следовало через Украину: стоимость металлических заготовок и изделий составляет более 93 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Работники ГБР, во время проведения оперативных мероприятий, обнаружили и изъяли на территории Морского торгового порта в Одесской области имущество российских коммерсантов, следовавшее через Украину. Стоимость металлических заготовок и изделий составляет более 93 млн грн", - говорится в сообщении.

ГБР обратилось к руководителю военно-гражданской администрации Одесской области с инициативой принудительно изъять продукцию и передать ее на нужды Вооруженных сил Украины.

"Благодаря усилиям ГБР на нужды армии уже передано имущество агрессора на миллионы долларов, в том числе топливо, железнодорожные вагоны с продукцией, грузовики, строительные материалы и другая продукция, которые могут использоваться нашей армией в борьбе с российскими военными", - отчитываются в ведомстве.

Экономическая правда