В Одесской области национализируют российский металл на 90 миллионов
Государственное бюро расследований выявило и инициировало национализацию имущества российских коммерсантов, которое транзитом следовало через Украину: стоимость металлических заготовок и изделий составляет более 93 млн. грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Работники ГБР, во время проведения оперативных мероприятий, обнаружили и изъяли на территории Морского торгового порта в Одесской области имущество российских коммерсантов, следовавшее через Украину. Стоимость металлических заготовок и изделий составляет более 93 млн грн", - говорится в сообщении.
ГБР обратилось к руководителю военно-гражданской администрации Одесской области с инициативой принудительно изъять продукцию и передать ее на нужды Вооруженных сил Украины.
"Благодаря усилиям ГБР на нужды армии уже передано имущество агрессора на миллионы долларов, в том числе топливо, железнодорожные вагоны с продукцией, грузовики, строительные материалы и другая продукция, которые могут использоваться нашей армией в борьбе с российскими военными", - отчитываются в ведомстве.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"