Инфляции в еврозоне достигла рекорда

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 7,5% в годовом выражении.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что это максимальный показатель за всю историю подсчетов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста цен на 6,6%.

Инфляция обновила рекордный максимум четвертый месяц подряд, при этом она превышает целевой показатель Европейского центрального банка на уровне 2% более чем в три раза.

Высокая инфляция обусловлена главным образом продолжившимся повышением цен на энергоносители – на 44,7% по сравнению с 32% в феврале.

Продукты питания, алкоголь и табак в прошлом месяце подорожали на 5% против 4,2% месяцем ранее. Стоимость услуг выросла на 2,7% по сравнению с 2,5% в феврале.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в марте увеличились на 3% в годовом выражении, что стало максимумом с января 1997 года, после повышения на 2,7% в предыдущем месяце. Между тем показатель оказался чуть ниже ожиданий экспертов на уровне 3,1%.