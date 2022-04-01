Производственная активность в РФ в марте упала почти до двухлетнего минимума
В марте производственная активность в РФ показала резкое падение с первой волны пандемии - аналитики это связывают с увеличением сроков и острой нехваткой материалов.
Об этом пишет Reuters.
Так, индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ резко снизился в марте до 44,1 пункта с 48,6 пункта в феврале, подсчитало рейтинговое агентство S&P Global.
Сокращение производственной активности стало самым существенным с мая 2020 года, когда Россия переживала первую стадию пандемии COVID-19.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее замедление.
В исследовании не упоминается о вторжении РФ в Украину и о санкциях против агрессора.
Спад производственной активности объясняется резким увеличением сроков снабжения продукции и связанной с этим острой нехваткой материалов.
"Время выполнения заказа значительно увеличилось, и это стало рекордным показателем из-за острой нехватки материалов", - отмечается в исследовании.
Экономическая правда
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