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Италия с Испанией обсудили строительство газопровода, чтобы уменьшить зависимость от РФ

Пятница, 1 апреля 2022, 12:05 - Илья Колдомасов

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что обсуждал со своим испанским коллегой идею строительства газопровода в Испанию в рамках планов по отказу Европы от российского газа.

Об этом сообщает reuters.

"Южные средиземноморские страны Европы сейчас понимают, что они могут быть очень важными центрами для газа сегодня, а также, и прежде всего, для водорода завтра", — сказал Драги, добавив, что 30-40% российских запасов можно заменить сразу, от остальной же доли будет гораздо сложнее.

"Комиссия ЕС изучает возможность строительства газопровода", — отметил премьер.

Напоминаем:

Испания обладает самыми большими регазификационными мощностями в Европе, но транспортировка газа в Европу через Пиренеи была проблемой из-за узких мест.

Европа получает около 40% поставок газа из России и пытается найти альтернативы и диверсифицировать структуру своих поставок после вторжения Москвы в Украину и газового шантажа со стороны Кремля.

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газ Италия Испания
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