Аэропорт "Пулково" в РФ могут использоваться в военных целях, долю в нем имеет Германия

РФ использует аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге в войне против Украины и отправляет из него свои военные самолеты, при этом опосредованно долей аэропорта владеют власти Германии.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем" (Радио Свобода и UA: Первый).

Так, не менее 6 военных самолетов РФ пользуются этим аэропортом для целей полномасштабной войны России против Украины. Речь идет о:

военно-транспортный самолет ИЛ-76МД 223-го лётного подразделения Военно-космических сил (ВКС) России;

крупный транспортный самолет АН-124-100 "Руслан" 224-го лётного подразделения ВКС России;

ИЛ-76ТД ВКС России;

ИЛ-76МД 224-го лётного подразделения ВКС России;

ИЛ-62М ВКС России;

Ту-154М ВКС России (этот самолет обычно перевозит российское военное руководство).

"То есть российские вооруженные силы могут использовать аэропорт "Пулково" в военных целях - в том числе во время войны России против Украины", - говорится в расследовании.

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге входит в пятерку крупнейших в России. Управляющая компания – русская компания "Воздушные ворота северной столицы", 25% которой принадлежит германской компании Fraport.

Fraport контролирует германские власти: более 31% компании принадлежит федеральной земле Гессен и около 21% – городу Франкфурт.

Как рассказал немецкому изданию Hessenschau.de адвокат Виктор Винклер, юридические риски для Fraport, правительства штата и города Франкфурта – огромны. Юрист добавил, что если факты использования российской армией аэропорта "Пулково" в войне против Украины будут подтверждены, то может быть признано, что немецкая Fraport нарушает международное уголовное законодательство.

Ранее журналисты Hessenschau.de также обратили внимание на то, что в Пулково расположена комендатура военных сообщений – это указано на сайте аэропорта. Такие комендатуры – это представительства Министерства обороны РФ, отвечающие за военные перевозки в места дислокации.

В самом Fraport говорят, что аэропорт "Пулково" гражданский и компании не известно о его военном использовании или комендатуры. В начале марта там заявили, что сделка, по Fraport получила долю в "Пулково", не предусматривает возможности ее продажи, но компания ищет варианты выхода из капитала управляющей компании петербургского аэропорта.