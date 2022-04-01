Цены на нефть продолжают снижаться 1 апреля на заявлении президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 миллиону баррелей нефти в сутки из стратегического резерва на протяжении следующих шести месяцев.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 104,35 доллара за баррель, что на 0,36 доллара (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов 31 марта эти контракты подешевели на 6,73 доллара (6%), до 104,71 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет к этому времени 99,66 доллара за баррель, что на 0,62 доллара (0,62%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

В четверг стоимость этих контрактов упала на 7,54 доллара (7%), до 100,28 долларов за баррель.

В марте Brent подорожала на 6,9%, WTI – на 4,8%, за первый квартал цены выросли соответственно на 39% и 33%.

Байден, выступая в Белом доме, призвал американские компании наращивать добычу, чтобы добиться снижения цен на нефть. Это, среди прочего, позволит снизить роль экспорта энергоносителей из России, заявил он.

Кроме того, Байден предложил рассмотреть в Конгрессе меры, которые подтолкнули бы компании в США к более активной добыче нефти.