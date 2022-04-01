В РФ хотят ввозить контрафактом все, кроме сельхозпродукции

Минпромторг РФ предлагает разрешить ввозить без разрешения правообладателей все, кроме сельхозпродукции.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на преварительную версию перечня, имеющуюся в распоряжении издания.

Отмечается, что "Коммерсант" ознакомился с перечнем товаров, по которым Минпромторг планирует разрешить параллельный импорт (ввоз товаров без прямого разрешения владельцев брендов, сейчас ввезти товар в РФ может только правообладатель или официальный дилер).

"Всего в списке 72 позиции, но они охватывают максимально широкие группы товаров. В таможенной номенклатуре это группы с 26-й по 97-ю, включающие всю ввозимую продукцию — от минерального сырья до потребительских товаров, оборудования и транспортных средств, кроме сельхозпродукции (группы с 1-й по 25-ю)", - говорится в статье.

Ранее правительство РФ утвердило постановление о легализации параллельного импорта, при этом подготовка перечня продолжается – его будет утверждать Минпромторг с учетом предложений ведомств.

Напомним:

Правительство РФ утвердило легализацию параллельного импорта, позволяющего поставщикам импортной продукции осуществлять их реализацию в РФ без разрешения владельца товарного знака.

Экономическая правда