В Украину прибыла новая партия Starlink от Маска

Украина получила новую партию станций Starlink, обеспечивающих постоянную связь благодаря спутниковому интернету.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Лично меня вдохновляет, что такой человек, как Илон Маск, придерживается своего слова, стремительно реагирует и поддерживает Украину. Сегодня мы получили уже вторую, гораздо большую, партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике", – написал Федоров в своем Facebook.