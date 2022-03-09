Без "Игры престолов" и "Матрицы": телегигант WarnerMedia останавливает работу в РФ

Телевизионная компания WarnerMedia, в которую входят Warner Bros и HBO, останавливает трансляцию в РФ и приостанавливает новые релизы.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам руководителем компании Джейсоном Киларом.

"После российского вторжения в Украину WarnerMedia приостанавливает весь новый бизнес в России. Это включает в себя прекращение трансляции наших каналов, прекращение лицензирования всего нового контента российскими организациями и приостановление запланированных выпусков кинотеатров и игр", – пишет Килар.

Компания внимательно следит за этой ситуацией и принимает будущие бизнес-решения с учетом контекста. "Наши мысли в этот момент с народом Украины", - пишет глава компании.





