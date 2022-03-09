Швейцарский бренд шоколада Lindt останавливает продажи в РФ
Среда, 9 марта 2022, 21:23
Швейцарская компания-производитель шоколада Lindt временно останавливает бизнес в РФ.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Мы переоценили нашу деловую деятельность в России и решили немедленно закрыть наши магазины и приостановить все наши поставки в Россию. Наши местные сотрудники будут продолжать получать нашу поддержку и мы будем поддерживать с ними тесный контакт", – заявила компания.
Lindt & Sprüngli работает более 175 лет и работает в секторе шоколада премиум-класса. Компания имеет 11 фабрик в Европе и США.
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