В России ускорилась инфляция

Годовая инфляция в Российской Федерации в феврале ускорилась до 9,15% с 8,73% в январе.

Об этом сообщает Росстат.

Продовольствие подорожало за год к концу февраля на 11,46%, непродовольственные товары на 8,96%, услуги на 6,1%.

Инфляция за неделю с 26 февраля по 4 марта, по данным Минэкономразвития, подскочила до 2,22%. Легковые авто подорожали на 15-17%, телевизоры на 15%, смартфоны на 9,6%.

Продовольствие подорожало на 0,83%, зарубежный туризм – более чем на 28%.

Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что всплеск инфляции в России будет среди самых высоких во всем мире с начала века.

Экономическая правда