Glovo возобновил работу в Украине

Компания в сфере доставки Glovo частично возобновила деятельность в Украине для предоставления услуг первой необходимости в двадцати городах страны, включая Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Glovo.

На прошлой неделе компания сделала доступным свой сервис в ограниченном режиме (с 10:00 до 18:00) в городах западной и частично центральной Украины, а также в нескольких районах Киева.

"Такие действия были вызваны повышенным спросом на жизненноважные услуги для жителей и общественных организаций, которые не могут получить доступ к продуктам питания, лекарствам и товарам первой необходимости", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Glovo не ищет финансовой выгоды от предоставления услуг в Украине и отказывается от комиссии за использование платформы для партнеров, общественных организаций и аптек. Операционный доход от доставки для пользователей будет перечислен украинской общественной организации "Повернись живим".

"Целью компании является предоставление гуманитарной поддержки и необходимой логистики, объединяя пользователей и курьеров с партнерскими ресторанами, аптеками, продуктовыми магазинами и общественными организациями", – говорится в сообщении.

С момента возобновления работы в Украине в приложении представлено около тысячи локаций партнеров, а заказы доставляют более 700 курьеров.

Экономическая правда