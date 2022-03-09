"Роскосмос" запрещает сотрудникам служебные командировки и личные путешествия за границу – СМИ
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил запретить сотрудникам организаций ракетно-космической промышленности служебные командировки и личные поездки за границу.
Об этом пишет РБК.
Рогозин объяснил это "обострением геополитической обстановки и проводимой ведущими зарубежными государствами в отношении России и ее граждан", пишет источник издания в космической отрасли.
Помимо ограничений выезда за границу упразднены и отпуска, говорит источник РБК в космической отрасли.
По его словам, введен мобилизационный принцип работы.
"Источник РБК уточнил, что на проекте документа Рогозин дописал, что "это важно с точки зрения пребывания на рабочем месте всех, кто отвечает за оперативную перестройку производства в условиях, по сути, военного времени", - пишет издание.
"И с эстетической точки зрения греть брюхо на пляже, когда за твою страну на фронте гибнут офицеры и солдаты - более чем странно", - цитирует Рогозина собеседник РБК.
Экономическая правда
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