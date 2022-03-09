Bloomberg: ФРГ препятствует отключению Сбербанка от SWIFT
Среда, 9 марта 2022, 15:59
Берлин настаивает на том, чтобы Сбербанк не попал в санкционный список банков, которые впоследствии будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и полученные агентством документы.
Напоминаем:
Евросоюз отключает семь российских банков от системы SWIFT.
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