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Bloomberg: ФРГ препятствует отключению Сбербанка от SWIFT

Среда, 9 марта 2022, 15:59

Берлин настаивает на том, чтобы Сбербанк не попал в санкционный список банков, которые впоследствии будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT. 

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и полученные агентством документы. 

Напоминаем:

Евросоюз отключает семь российских банков от системы SWIFT.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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