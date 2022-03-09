ОЭСР приостанавливает участие РФ и Беларуси
Организация экономического сотрудничества и развития приняла решение приостановить участие России и Беларуси из-за развязанной против Украины войны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
"В дополнение к предыдущим заявлениям и решениям от 24 февраля 2022 года в ответ на широкомасштабную агрессию России против Украины Совет ОЭСР принял решение о немедленном приостановлении участия России и Беларуси в структурах ОЭСР", - заявил Минфин.
Совет ОЭСР продолжит внимательно следить за развитием ситуации.
Также члены ОЭСР поручили Генеральному секретарю разработать предложения по дальнейшему усилению поддержки Украины, в частности, мероприятия по поддержке и восстановлению экономики.
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