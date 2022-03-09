ЧАЭС подключили к резервным генераторам: хватит на 2 дня

Обесточенную из-за действий российских войск ЧАЭС подключили к резервным дизельным-генераторам, они обеспечат питание в течение 48 часов.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации. Варварская война РФ грозит всей Европе. Путин должен остановить его немедленно! 2/2", – написал он.

Напоминаем:

В среду в результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.

Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен.

Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ.