Iveco прекратил поставки авто в РФ и Беларусь

Автопроизводитель Iveco прекратил поставки автомобилей в РФ и Беларусь из-за вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление CEO компании "Геррита Маркса".

Также компания намерена выйти из совместного предприятия в России.

"Пока у власти нынешний режим, я не могу иметь дело с Россией", – сказал руководитель компании.

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Экономическая правда