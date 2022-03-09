Iveco прекратил поставки авто в РФ и Беларусь
Среда, 9 марта 2022, 14:26
Автопроизводитель Iveco прекратил поставки автомобилей в РФ и Беларусь из-за вторжения в Украину.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление CEO компании "Геррита Маркса".
Также компания намерена выйти из совместного предприятия в России.
"Пока у власти нынешний режим, я не могу иметь дело с Россией", – сказал руководитель компании.
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Экономическая правда
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