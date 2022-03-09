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Iveco прекратил поставки авто в РФ и Беларусь

Среда, 9 марта 2022, 14:26

Автопроизводитель Iveco прекратил поставки автомобилей в РФ и Беларусь из-за вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление CEO компании "Геррита Маркса".

Также компания намерена выйти из совместного предприятия в России.

"Пока у власти нынешний режим, я не могу иметь дело с Россией", – сказал руководитель компании.

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Экономическая правда

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