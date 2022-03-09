Больше не просит реформ: МВФ изменил фокус дискуссии с Украиной

В Международном валютном фонде изменили фокус дискуссии в рамках кредитной программы с Украиной: с требований проводить реформы там сосредоточились на кризисном менеджменте.

Об этом сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"Мы изменили фокус дискуссии, которая у нас продолжается с украинскими властями, с "реформ" на "кризисный менеджмент", — заявила она во время FT Climate Capital Conference 8 марта.

Миссия МВФ сейчас работает в ежедневном режиме с высшим руководством Украины, отмечает директор фонда.

"И я вам хочу сказать, что это просто невероятно видеть, как они (украинские власти – ЭП) работают вместе с преданностью и профессионализмом, несмотря на сирены, которые можно услышать даже во время обсуждений", - добавила Георгиева.

Она также напомнила, что 9 марта Совет директоров МВФ согласует выделение экстренного финансирования на 1,4 млрд долларов на преодоление экономического шока, вызванного войной. Кроме того, МВФ работает совместно с Всемирным банком над тем, чтобы мобилизовать финансовую помощь Украине.

"Сегодня мы должны помочь поддержать Украину в прохождении этого шока, но наступит момент, когда нужно будет восстанавливать Украину. И тогда, как сказал мне президент Зеленский, он хочет, чтобы именно МВФ возглавил этот процесс", - отметила Кристалина Георгиева.

Экономическая правда