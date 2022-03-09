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Укр / Рус

Производитель поездов Alstom прекращает поставки в Россию

Среда, 9 марта 2022, 11:26

Французская машиностроительная компания Alstom, занимающаяся производством железнодорожных составов и транспортных систем, объявила о приостановке поставок в Россию. 

Об этом говориться в сообщении концерна.

Alstom также прекратит все будущие инвестиции в Россию. Это решение принято на фоне вторжения в Украину.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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