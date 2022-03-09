Производитель поездов Alstom прекращает поставки в Россию
Среда, 9 марта 2022, 11:26
Французская машиностроительная компания Alstom, занимающаяся производством железнодорожных составов и транспортных систем, объявила о приостановке поставок в Россию.
Об этом говориться в сообщении концерна.
Alstom также прекратит все будущие инвестиции в Россию. Это решение принято на фоне вторжения в Украину.
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