"Нова пошта" снизила комиссию на денежные переводы
"Нова Пошта" с 5 марта уменьшила комиссию на отправку денежного перевода "Мгновенный".
Об этом сообщила пресс-служба компании.
В настоящее время размер комиссии составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 грн.
Чтобы отправить денежный перевод "Мгновенный" по Украине необходимо: предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении "Дія"; оплатить наличными или банковской картой сумму, которую хотите отправить, и стоимость услуги перевода; назвать ФИО, контактный телефон получателя.
Чтобы получить денежный перевод наличными Украиной, необходимо: прийти в отделение, предъявить оригинал паспорта или в приложении "Дія"; назвать номер перевода, полученный от отправителя, и получить наличные деньги.
Перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу платит отправитель.
Экономическая правда
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