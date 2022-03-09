"Нова пошта" снизила комиссию на денежные переводы

"Нова Пошта" с 5 марта уменьшила комиссию на отправку денежного перевода "Мгновенный".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В настоящее время размер комиссии составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 грн.

Чтобы отправить денежный перевод "Мгновенный" по Украине необходимо: предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении "Дія"; оплатить наличными или банковской картой сумму, которую хотите отправить, и стоимость услуги перевода; назвать ФИО, контактный телефон получателя.

Чтобы получить денежный перевод наличными Украиной, необходимо: прийти в отделение, предъявить оригинал паспорта или в приложении "Дія"; назвать номер перевода, полученный от отправителя, и получить наличные деньги.

Перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу платит отправитель.

Экономическая правда