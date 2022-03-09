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НБУ рекомендует не вывозить наличную гривню за границу

Среда, 9 марта 2022, 08:00

Национальный банк рекомендует украинцам, которые намерены эвакуироваться за границу, не вывозить с собой наличную гривню, а внести ее на свои карточные счета в Украину.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Нацбанка.

Сделать это можно в отделении банка, имея с собой паспорт или через платежные устройства с функцией приема наличных – терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных.

По словам НБУ, украинцы за рубежом могут безналично оплачивать товары и услуги с помощью платежных карт, эмитированных украинскими банками, а также снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.

Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному украинским банком-эмитентом (а не курсом наличного обмена).

"Граждане, покинувшие страну, имея с собой наличную гривну, столкнулись с невозможностью обменять ее на валюту или вынуждены совершать такой обмен почти за бесценок. Национальный банк понимает эту проблему и работает над ее решением с центральными банками соседних стран", – сообщил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.

НБУ не устанавливал никаких ограничений на безналичные расчеты, в частности лимитов по суммам совершения операций с использованием платежных карт за рубежом.

Экономическая правда

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