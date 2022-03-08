На ЗАЭС, которая под контролем оккупантов, вывели в ремонт энергоблок

Энергоблок №6 на запорожской АЭС был выведен в аварийный ремонт, он был поврежден 4 марта при обстреле площадки ЗАЭС российскими военными.

Об этом сообщается в телеграме Запорожской областной военной администрации.

Добавляется, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасную эксплуатацию. В ЗАЭС запланирована доставка дневного персонала, кроме оперативного.

Напоминаем:

Управление Запорожской АЭС находится под контролем Украины.

В ночь на 4 марта ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.

Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили – и 06:20 пожар погасили.

Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.

В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.