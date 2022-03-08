Apple представила новый бюджетный iPhone SE

Компания Apple представила новую модель iPhone SE. Стоимость смартфона стартует от 430 долларов (около 12,5 тысячи гривень).

Трансляция презентации ведется на официальном канале Apple.

Отмечается, что iPhone SE – самый доступный смартфон Apple на однокристальной системе A15 Bionic, которая используется в смартфонах серии iPhone 13.

A15 Bionic поддерживает работу в сетях пятого поколения. Новинка получила сверхпрочное стекло Ceramic Shield. Сам дисплей характеризуется диагональю 4,7 дюйма. Под дисплеем размещен сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Смартфон получил 12-мегапиксельную основную камеру, но в ней нет стабилизации.

Apple говорит о значительной улучшенной автономности в сравнении с предшественником.

Розничные продажи нового iPhone SE стартуют в США с 18 марта, предварительные заказы начнут принимать с пятницы, 11 марта.

iPhone SE будет доступен в цветах "Тёмная ночь", "Сияющая звезда" и (PRODUCT)RED.

Первое поколение iPhone SE вышло в 2016 году. Это самые доступные смартфоны Apple, выпускаемые в "старом" дизайне, но с современным процессором.

Экономическая правда