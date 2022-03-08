Изоляции РФ: Гигант потребительских товаров Unilever приостановит импорт и экспорт
Вторник, 8 марта 2022, 20:32
Изоляция РФ продолжается британской компанией-лидером на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever, которая прекращает импорт и экспорт товаров.
Об этом передает reuters.
Компания представлена около 400 брендами, среди которых Domestos, Rexona, Dove.
Другие крупные британские потребительские фирмы, в том числе онлайн-розничные продавцы ASOS и Boohooo, а также розничная сеть Marks & Spencer также объявили, что временно прекращают продажи на территории России.
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