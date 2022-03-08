НБУ ослабил валютные ограничения, введенные 24 февраля

Национальный банк продолжил постепенное ослабление и уточнение ограничений на валютном рынке, введенных 24 февраля в связи с введением военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С 8 марта Национальный банк разрешил клиентам на территориях, находящихся под угрозой оккупации Россией, снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме, а также покупать наличную валюту и банковские металлы с физической поставкой при их наличии в филиале/отделении банка.

НБУ уточнил, что решение об осуществлении таких операций принимает руководитель банка и может делегировать его руководителю филиала/отделения банка.

Нацбанк отметил, что выдача банковских металлов со счетов клиентов банков осуществляется без ограничений в пределах их остатка на счете и при наличии в кассе филиала или отделении.

Регулятор также снова расширил исключения из запрета на проведение операций со счетов резидентов России или Беларуси и юрлиц, конечными бенефициарами которых являются резиденты РФ или РБ.

Если раньше можно было платить в поддержку украинской армии на счет Нацбанка и на счета Кабмина и министерств, то теперь и социальные выплаты, выплаты зарплат, коммунальные услуги, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Кроме того, НБУ расширил возможность для резидентов и нерезидентов совершать переводы на счета благотворительных фондов не только в гривнях, но и в иностранной валюте. Это касается благотворительных фондов, созданных для содействия обороноспособности и мобилизационной готовности страны, поддержки ВСУ и терробороны, соцзащиты, здравоохранения и других актуальных вопросов защиты населения в условиях военного положения.

Нацбанк также предоставил возможность банкам открывать счета военнослужащим и их идентификацию и верификацию на основании военного билета.

Кроме того, уточнено, что проведение расчетов по документарным и резервным аккредитивам/гарантиям/контргарантиям, открытым (подтвержденным, предоставленным) с 24 февраля 2022 года, запрещается. Исключение сделано только для случаев, когда такие расчеты производятся для оплаты товаров критического импорта, расчетов из МФО и других специальных операций клиентов банков, разрешенных НБУ.

Нацбанк подчеркнул, что этот запрет не касается расчетов по документарным и резервным аккредитивам/гарантиям/контргарантиям, открытым (подтвержденным, предоставленным) до 23 февраля 2022 года включительно.

Национальный банк также определил, что при поступлении средств из-за рубежа в российских или белорусских рублях по операциям по экспорту/импорту товаров банкам разрешается осуществить обмен этих средств на международном валютном рынке на другую валюту для последующего зачисления на счета клиента.

Экономическая правда