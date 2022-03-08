США запретили гражданам инвестировать в энергетику России

США в рамках "энергетического" пакета санкций запретили своим гражданам осуществлять новые инвестиции в энергетический сектор России и финансировать иностранные компании, осуществляющие подобные инвестиции.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

Такие шаги гарантируют, что американские компании и инвесторы не будут поддерживать усилия Владимира Путина по расширению производства энергии в России.

"Жестокая война Путина привела к повышению цен на энергоносители и подняла расходы американцев у себя дома", - констатирует Байден.

Для того чтобы удержать быстрый рост цен на энергетику в условиях санкций против агрессора, США обязались высвободить более 90 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва этого финансового года. На прошлой неделе было объявлено об экстренной продаже 30 миллионов баррелей.

Также продолжаются переговоры с рядом производителей и потребителей энергии по дальнейшим шагам, которые можно осуществить для обеспечения стабильной поставки энергии. В США заявляют, что добыча нефти и газа в стране приближается к рекордному уровню, при этом тысячи разрешений на бурение на федеральных землях остаются неиспользованными.

Что касается газа, чтобы в долгосрочной перспективе избежать высоких цен, то Штаты ускорят переход к будущему чистой энергии.





