CBRE частично уходит из России

Консалтинговая и инвестиционная компания в сфере коммерческой недвижимости CBRE сворачивает бизнес в Российской Федерации.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Компания начала процесс выхода из своего офиса в Москве, который предоставляет лизинговые, инвестиционные услуги, услуги по управлению недвижимостью и оценке, а также процедуру прекращения существующих партнерских отношений в стране", - говорится в сообщении.

В то же время CBRE продолжит выполнять договорные обязательства и управлять объектами и оказывать другие важные услуги имеющимся многонациональным клиентам, работающим в РФ.

По данным компании, прекращенная деятельность в России составляет менее 1% от мировой выручки CBRE в 2021 году.

Компания продолжает оказывать материальную помощь сотрудникам филиала CBRE в Украине, совершила пожертвования в организации ООН, занимающиеся гуманитарной помощью беженцам.

CBRE является крупнейшей консалтинговой и инвестиционной компанией в сфере коммерческой недвижимости.

Экономическая правда