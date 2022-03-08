Немецкая BASF продолжает работу в России после заявлений о прекращении поставок

Немецкий химический концерн BASF, один из лидеров среди производителей химических средств защиты растений, продолжит производить поставки в Россию, несмотря на сообщения от 24 февраля об их остановке.

Соответствующие письма поставщикам со стороны российского руководства компании BASF находятся в распоряжении ЭП.

В начале войны в Украине, 24 февраля, немецкая компания BASF сообщила о прекращении поставок средств защиты растений фермерам в России. Однако уже 4 марта отказалась от своего решения, заявив, что поставки будут возобновлены.

6 марта в BASF сообщили, что компания заморозит новые бизнес-направления в России и Беларуси, но уже существующие подразделения будут работать дальше.

В 2021 году российский рынок составил 1% общей выручки BASF.

В свое время BASF помог России и Газпрому усилить газовую зависимость ЕС. В 2015 г. компания обменяла свои газовые объекты в Европе Газпрому – огромные подземные хранилища газа в Редене и Емгуме (Германия) и Гайдах (Австрия), разведку и добычу нефти и газа в южной части Северного моря в обмен на долю 25% плюс одна акция блоков IV и V в Ачимовском пласте Уренгойского газоконденсатного месторождения в Западной Сибири.

Немецкая компания также являлась партнером по Северному потоку 2.

Во время второй мировой войны химические заводы BASF сотрудничали с нацистским режимом Адольфа Гитлера.