Британия также запретит импорт российской нефти – Politico

Великобритания готовится запретить импорт российской нефти, официальное заявление появится во вторник, 8 марта – в этот же день ожидается аналогичное заявление со стороны США.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих собеседников.

Великобритания запретит импорт российской нефти в знак протеста против вторжения в Украину. Ожидается, что объявление будет сделано сегодня днем, по словам трех чиновников, с которыми разговаривало издание.

Тем не менее, менее вероятно выглядит запрет со стороны ЕС из-за опасений быстрой инфляции и возмездия со стороны россиян.

Британские чиновники заявили, что введение запрета продлится несколько месяцев, чтобы позволить мировому рынку приспособиться и успокоить панически покупающих бензин людей. Министры подчеркнут, что населению не нужно будет запасаться топливом, поскольку российская нефть является минимальной частью британского энергетического баланса.

В то же время, запрета на российский газ не будет, но чиновники подтвердили, что этот вопрос все еще обсуждается правительством Великобритании.

Напоминаем:

Ожидается, что президент США Джо Байден во вторник объявит о запрете импорта российской нефти, природного газа и угля в США.