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В Ryanair обещают стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину

Вторник, 8 марта 2022, 16:24

Гендиректор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири обещает, что Ryanair станет "первой авиакомпанией, которая вернется в Украину", когда это будет безопасно сделать.

Об этом пишет The Guardian.

Он сказал, что не верит, что можно будет летать в Украину "в обозримом будущем, после того, как Россия фактически выведет из строя много систем полетов.

"Мы будем первой авиакомпанией, которая вернется в Украину, когда это будет безопасно, но я подозреваю, что это займет время до следующей зимы, когда, надеюсь, украинцы отправят россиян туда, откуда они пришли", - добавил О'Лири.

О'Лири добавил, что Ryanair "впервые за 30 лет" доставлял гуманитарные грузы своими самолетами в польские аэропорты в сотрудничестве с украинскими посольствами.

Авиакомпания увеличила количество заказов в Польшу, куда члены семьи улетают, чтобы воссоединиться с украинскими беженцами вблизи границы.

Экономическая правда

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Ryanair авиа

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