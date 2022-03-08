Украинскую энергосистему могут присоединить к ЕС в течение недели
Украина ожидает присоединения к европейской энергосистеме ENTSO-E в течение недели, процесс синхронизации на завершающем этапе.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.
"Сейчас заканчивается техническая подготовка синхронизации. Она должна завершиться в ближайшие несколько дней. Мы ожидаем, что в ближайшую неделю должно состояться наше присоединение", – отметил министр.
Галущенко выразил надежду, что Европа также пойдет по пути энергонезависимости и откажется, в частности, от российского газа.
Мы предупреждали, что Россия использует газ как оружие. И вот сегодня это оружие уже на наших улицах... Европейцы просто должны принять решение. Они просто должны отказаться от закупки российского газа и нефти. Возможности для диверсификации есть", – добавил он.
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