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АТБ возвращает в продажу продукцию Roshen и "Наша Ряба"

Вторник, 8 марта 2022, 15:03

Компания "АТБ-маркет" приняла решение вернуть в реализацию в магазины торговой сети "АТБ" продукции брендов Roshen и "Наша Ряба".

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что такое решение компании позволит объединить усилия для максимального обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости во время масштабной военной агрессии.

"Сегодня не время и не место для выяснения партнерских взаимоотношений и долгосрочных переговоров. Сегодня нужно объединяться в единый гуманитарный фронт", – говорится в релизе.

Ранее, до войны, компания убрала эту продукцию с полок из-за разногласий в коммерческих условиях сотрудничества.

Экономическая правда

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АТБ-маркет Roshen МХП

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