АТБ возвращает в продажу продукцию Roshen и "Наша Ряба"
Компания "АТБ-маркет" приняла решение вернуть в реализацию в магазины торговой сети "АТБ" продукции брендов Roshen и "Наша Ряба".
Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что такое решение компании позволит объединить усилия для максимального обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости во время масштабной военной агрессии.
"Сегодня не время и не место для выяснения партнерских взаимоотношений и долгосрочных переговоров. Сегодня нужно объединяться в единый гуманитарный фронт", – говорится в релизе.
Ранее, до войны, компания убрала эту продукцию с полок из-за разногласий в коммерческих условиях сотрудничества.
Экономическая правда
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