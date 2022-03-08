АТБ возвращает в продажу продукцию Roshen и "Наша Ряба"

Компания "АТБ-маркет" приняла решение вернуть в реализацию в магазины торговой сети "АТБ" продукции брендов Roshen и "Наша Ряба".

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что такое решение компании позволит объединить усилия для максимального обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости во время масштабной военной агрессии.

"Сегодня не время и не место для выяснения партнерских взаимоотношений и долгосрочных переговоров. Сегодня нужно объединяться в единый гуманитарный фронт", – говорится в релизе.

Ранее, до войны, компания убрала эту продукцию с полок из-за разногласий в коммерческих условиях сотрудничества.

Экономическая правда