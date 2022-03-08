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Венчурный фонд Index Ventures прекращает инвестиции в российские стартапы

Вторник, 8 марта 2022, 14:53

Венчурный фонд Index Ventures заявил, что не будет проводить никаких инвестиций в РФ до дальнейшего сообщения.

Об этом говорится в заявлении фонда от 7 марта.

"Как и большая часть мира, мы являемся свидетелями насилия и террора, которые российское правительство наносит мирной, суверенной европейской стране. Мы солидарны как с украинцами, так и с россиянами, которые одинаково поражены действиями своего правительства в бессмысленной войне, которую они не выбирали.

Нашим приоритетом является сделать все возможное, чтобы поддержать наши портфельные компании в Украине. Мы предоставили финансовую и материально-техническую помощь, чтобы помочь им обезопасить всех от опасности", - заявили в фонде.

"Мы считаем необходимым отрезать ресурсы, которые каким-либо образом поддерживали бы российские государственные институты, подконтрольные режиму СМИ и финансовую систему. Поэтому мы обязуемся не делать никаких инвестиций в России до дальнейшего сообщения", - говорится в заявлении.

В фонде добавляют, что "ни одно из наших действий не направлено против российского народа, многие из которых выступают против происходящего и страдают от его последствий".

Index Ventures добавил, что будет поддерживать свои российские портфельные компании, которые решат вывести команды и бизнес из России.

Фонд также пожертвовал в Украинское общество Британского Красного Креста.

Index Ventures – это европейская компания венчурного капитала со штаб-квартирами в Сан-Франциско и Лондоне, инвестирующая в технологические компании с акцентом на электронную коммерцию, финтех, игры, инфраструктуру/AI.

С момента своего основания в 1996 году фирма инвестировала в ряд компаний и привлекла примерно 5,6 миллиарда долларов.

Фонд инвестирует в стартапы по всему миру, включая Ozon Holdings Ltd., российскую компанию электронной коммерции.

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