Венчурный фонд Index Ventures прекращает инвестиции в российские стартапы
Венчурный фонд Index Ventures заявил, что не будет проводить никаких инвестиций в РФ до дальнейшего сообщения.
Об этом говорится в заявлении фонда от 7 марта.
"Как и большая часть мира, мы являемся свидетелями насилия и террора, которые российское правительство наносит мирной, суверенной европейской стране. Мы солидарны как с украинцами, так и с россиянами, которые одинаково поражены действиями своего правительства в бессмысленной войне, которую они не выбирали.
Нашим приоритетом является сделать все возможное, чтобы поддержать наши портфельные компании в Украине. Мы предоставили финансовую и материально-техническую помощь, чтобы помочь им обезопасить всех от опасности", - заявили в фонде.
"Мы считаем необходимым отрезать ресурсы, которые каким-либо образом поддерживали бы российские государственные институты, подконтрольные режиму СМИ и финансовую систему. Поэтому мы обязуемся не делать никаких инвестиций в России до дальнейшего сообщения", - говорится в заявлении.
В фонде добавляют, что "ни одно из наших действий не направлено против российского народа, многие из которых выступают против происходящего и страдают от его последствий".
Index Ventures добавил, что будет поддерживать свои российские портфельные компании, которые решат вывести команды и бизнес из России.
Фонд также пожертвовал в Украинское общество Британского Красного Креста.
Index Ventures – это европейская компания венчурного капитала со штаб-квартирами в Сан-Франциско и Лондоне, инвестирующая в технологические компании с акцентом на электронную коммерцию, финтех, игры, инфраструктуру/AI.
С момента своего основания в 1996 году фирма инвестировала в ряд компаний и привлекла примерно 5,6 миллиарда долларов.
Фонд инвестирует в стартапы по всему миру, включая Ozon Holdings Ltd., российскую компанию электронной коммерции.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua