Карты Приватбанка работают за границей без ограничений – прессслужба

Украинцы, которые из-за военных действий оказались за границей, могут без ограничений оплачивать покупки любой картой ПриватБанка в любой валюте.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Также клиенты ПриватБанка могут платить везде, где работают бесконтактные платежи, смартфоном через Apple Pay и Google Pay и снимать наличные в банкоматах за рубежом. Лимит снятия наличной иностранной валюты с карт составляет до 30 тыс грн (в эквиваленте) в день.

Для всех украинцев открыта без ограничений возможность оплачивать картами покупки на иностранных сайтах, покупать билеты на транспорт и прочее. Для оплаты в долларах и евро используется текущий курс банка.

Экономическая правда