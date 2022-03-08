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Карты Приватбанка работают за границей без ограничений – прессслужба

Вторник, 8 марта 2022, 13:18

Украинцы, которые из-за военных действий оказались за границей, могут без ограничений оплачивать покупки любой картой ПриватБанка в любой валюте.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Также клиенты ПриватБанка могут платить везде, где работают бесконтактные платежи, смартфоном через Apple Pay и Google Pay и снимать наличные в банкоматах за рубежом. Лимит снятия наличной иностранной валюты с карт составляет до 30 тыс грн (в эквиваленте) в день.

Для всех украинцев открыта без ограничений возможность оплачивать картами покупки на иностранных сайтах, покупать билеты на транспорт и прочее. Для оплаты в долларах и евро используется текущий курс банка.

Экономическая правда

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