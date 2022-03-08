Все разделы
Укр / Рус

S&P понизило кредитные рейтинги "Газпрома", "Роснефти" и РЖД

Вторник, 8 марта 2022, 12:23

Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитные рейтинги более 50 крупнейших российских компаний в сфере ТЭК, строительства и связи в местной и иностранной валюте.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, рейтинги ряда крупнейших компаний РФ понижены до "C" и "CCC-" с негативным прогнозом. Изменения затронули такие компании, как "Газпром", "Роснефть", РЖД, МТС, "Алросу" и X5 Group. В S&P объяснили, что это связано со снижением рейтингов России до "CCC-".

S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-" в начале марта. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понизился с "BBB-" до "ССС-". 

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

S&P Россия Газпром Роснефть

powered by lun.ua
Материалы по теме
Агентство S&P снизило кредитные рейтинги Украины и РФ 26 февраля 2022, 14:23
Американские индексы падают до 3% из-за вторжения России в Украину 24 февраля 2022, 17:10
S&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци" 29 июля 2021, 14:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте