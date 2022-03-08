VMware останавливает работу в РФ и Беларуси – это одна из главных облачных компаний мира

Технологическая компания VMware заявила, что приостанавливает все бизнес-операции в России и Беларуси.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Мы стоим с Украиной и чествуем храбрость украинского народа", — прокомментировали в компании.

Как объясняет Федоров, VMware – топ-мировая компания по производству облачных решений и виртуализации. На сегодняшний день большинство крупных ИТ-систем (банки, энергетика и т.д.) используют публичные или частные облака на базе VMware.

"Выход компании из России будет означать остановку поддержки в решении инцидентов и важных обновлений, что в конечном счете приведет к невозможности использования современных облачных решений", - пишет министр.

"Экономическая правда" теперь у Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.