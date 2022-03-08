Японская платёжная система JCB приостановит операции в России

Карты японской платежной системы JCB, выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей, а карты зарубежных банков – в России.

Об этом говорится в сообщении компании.

Эти меры вступят в силу с 14 марта.

JCB – одна из крупнейших платёжных систем в мире. Её карты принимаются к оплате в 190 странах.

6 марта о приостановке деятельности в России объявили Visa и Mastercard: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране, но перестанут за границей, в иностранных интернет-магазинах и сервисах.

Альтернативным вариантом кроме российской системы "Мир" остается китайская платёжная система UnionPay, она пока доступна.

Экономическая правда