Японская платёжная система JCB приостановит операции в России
Карты японской платежной системы JCB, выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей, а карты зарубежных банков – в России.
Об этом говорится в сообщении компании.
Эти меры вступят в силу с 14 марта.
JCB – одна из крупнейших платёжных систем в мире. Её карты принимаются к оплате в 190 странах.
6 марта о приостановке деятельности в России объявили Visa и Mastercard: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране, но перестанут за границей, в иностранных интернет-магазинах и сервисах.
Альтернативным вариантом кроме российской системы "Мир" остается китайская платёжная система UnionPay, она пока доступна.
Экономическая правда
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