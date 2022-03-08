Все разделы
Укр / Рус

Японская платёжная система JCB приостановит операции в России

Вторник, 8 марта 2022, 11:29

Карты японской платежной системы JCB, выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей, а карты зарубежных банков – в России.

Об этом говорится в сообщении компании.

Эти меры вступят в силу с 14 марта.

JCB – одна из крупнейших платёжных систем в мире. Её карты принимаются к оплате в 190 странах.

6 марта о приостановке деятельности в России объявили Visa и Mastercard: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране, но перестанут за границей, в иностранных интернет-магазинах и сервисах.

Альтернативным вариантом кроме российской системы "Мир" остается китайская платёжная система UnionPay, она пока доступна.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

финансы компании Япония РФ

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ просит отключить Россию от Bloomberg, Refinitiv и Reuters 4 марта 2022, 12:01
Железо в море за 11 миллиардов и прощание инвесторов: итоги экономического фронта 1 марта 1 марта 2022, 22:00
Спецсчет НБУ для сбора средств на нужды армии: за сутки поступило 300 миллионов 25 февраля 2022, 14:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте