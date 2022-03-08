Ассоциация энергобирж Europex исключила российскую биржу из своего состава

Ассоциация Европейских Энергетических Бирж (Association of European Energy Exchanges, Europex) исключает Санкт-Петербургскую международную товарную биржу (SPIMEX) из своего состава.

Об этом говорится в заявлении Europex.

"Europex и ее члены глубоко обеспокоены и расстроены ситуацией в Украине и решительно осуждают вторжение России и продолжающуюся агрессию.

В ответ на действия российского правительства против Украины Генеральная Ассамблея Europex приняла решение исключить Санкт-Петербургскую международную товарную биржу (SPIMEX) из Ассоциации, фактически прекращая ее ассоциированное членство с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении от 7 марта.

"Наши мысли с теми, кто стал жертвой этой войны, и в частности, с нашими украинскими коллегами из UEEX, Украинской энергетической биржи, которые базируются в Киеве и Полтаве.

Одно из офисных зданий UEEX уже обстреляли, и большинство сотрудников сейчас работают с укрытий и бункеров, но им удается поддерживать работоспособность торговой платформы. Прежде всего, это человеческая и гуманитарная катастрофа", – заявил генеральный секретарь Europex Кристиан Баер.

Экономическая правда