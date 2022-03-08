Фотобанк Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из РФ и Беларуси

Фотобанк Depositphotos и платформа для графического дизайна VistaCreate прекращают все продажи и предоставление услуг клиентам и партнерам из РФ и Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Depositphotos.

"Из-за военных действий, которые Россия производит на территории Украины, а также в свете международных санкций Depositphotos и VistaCreate прекратят все продажи, а также прекратят предоставление услуг клиентам и партнерам из Российской Федерации и Республики Беларусь.

Мы прекратим принимать платежи, прекращаем доступ к предоплаченным услугам, а также прекращаем любой другой вид сотрудничества с клиентами и партнерами из вышеупомянутых стран. Depositphotos и VistaCreate возместят все обязательства сразу после снятия санкций", - говорится в сообщении.

"Команда Depositphotos и VistaCreate осуждают насильственные и незаконные действия, совершенные от имени России. Мы не хотим, чтобы наши услуги использовались в целях пропаганды, дезинформации, для любого другого подкрепления противоправных действий", - добавили в компании.

Там также заявили, что в рамках борьбы с дезинформацией и пропагандой ранее разослали электронное письмо пользователям в России и Беларуси, где рассказывали правду о войне в Украине и поощряли их приобщиться к антивоенным протестам.

"Помимо информационной поддержки от VistaCreate и Depositphotos члены нашей команды являются волонтерами, жертвуют деньги на гуманитарные цели и вступают в ряды территориальной обороны", - резюмировали в компании.

Экономическая правда