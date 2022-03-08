У "Киевводоканала" достаточно реагентов для обеззараживания воды – СНБО

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны опровергает информацию, что якобы у "Киевводоканала" нет достаточных запасов реагентов для обеззараживания воды.

Об этом говорится в сообщении компании.

"В сети распространяется информация, что из-за задержек в логистике прекращаются поставки хлора в столичный "Водоканал", и вроде бы это приводит к ухудшению качества питьевой воды. Еще раз подчеркиваем: это неправда!", - заявили в Центре.

Отмечается, что у "Киевводоканала" есть достаточные запасы реагентов для обеззараживания воды в соответствии с санитарными требованиями

"К тому же уже 40% воды в Киеве обеззараживается без применения хлора более современными реагентами", - подчеркивают в ведомстве.

Экономическая правда