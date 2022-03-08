Украинцы уже могут получить 6 500 гривен в рамках єПідтримки: как это сделать
Украинцы уже с сегодняшнего дня могут получить 6 500 грн в рамках поддержки - глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, как это сделать.
Об этом он написал в Telegram.
"6 500 грн могут получить украинцы в рамках єПідтримки уже с сегодняшнего дня. Именно в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия.
Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы были сняты", - написал министр.
Получить помощь могут наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛПы, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.
Как получить 6500 грн:
- Авторизируйтесь в Дії и выберите услугу єПідтримка
- Выберите карту єПідтримка. Если у вас ее еще нет. Здесь вы можете узнать, как ее оформить: https://e-aid.diia.gov.ua/#card.
- Щелкните "Получить помощь"
- Ожидайте зачисление средств
"Напомню, вы можете подать заявку, даже если уже получили пособие за вакцинацию", - добавил Федоров.
Экономическая правда
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