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Украинцы уже могут получить 6 500 гривен в рамках єПідтримки: как это сделать

Вторник, 8 марта 2022, 10:06

Украинцы уже с сегодняшнего дня могут получить 6 500 грн в рамках поддержки - глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, как это сделать.

Об этом он написал в Telegram.

"6 500 грн могут получить украинцы в рамках єПідтримки уже с сегодняшнего дня. Именно в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия.

Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы были сняты", - написал министр.

Получить помощь могут наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена ​​на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛПы, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.

Как получить 6500 грн:

  1. Авторизируйтесь в Дії и выберите услугу єПідтримка
  2. Выберите карту єПідтримка. Если у вас ее еще нет. Здесь вы можете узнать, как ее оформить: https://e-aid.diia.gov.ua/#card.
  3. Щелкните "Получить помощь"
  4. Ожидайте зачисление средств

"Напомню, вы можете подать заявку, даже если уже получили пособие за вакцинацию", - добавил Федоров.

Экономическая правда

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Дія деньги

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