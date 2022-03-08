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Футбол: Легионерам, выступающим в Украине, приостановили контракты до июня

Вторник, 8 марта 2022, 09:43

Все трудовые договоры иностранных игроков и тренеров с украинскими клубами будут считаться автоматически приостановленными до конца сезона в Украине (30 июня 2022) без необходимости каких-либо действий со стороны сторон по этому поводу.

Об этом говорится в заявлении ФИФА от 7 марта.

Отмечается, что игроки и тренеры могут подписать контракт с другим клубом без каких-либо последствий.

Также в ФИФА заявили, что иностранные игроки, предварительная регистрация которых была в УАФ, будут допущены к регистрации в другом клубе, даже если срок регистрации в новой ассоциации уже закрыт.

Так, регистрация в новом клубе должна пройти до 7 апреля 2022 года.

Экономическая правда

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