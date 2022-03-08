Цены на никель обновили рекорд

Цены на никель на бирже в Лондоне зафиксировали рекордный рост на фоне растущих опасений, что производство в России будет остановлено после вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет businessinsider.

Трехмесячный контракт на никель подскочил на 90% и торговался выше 55 тысяч долларов за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов, согласно ценам от Bloomberg. Скачок более чем на 26 тысяч долларов стал самым большим однодневным приростом цены за всю историю.

По данным Геологической службы США, Россия является третьим по величине производителем никеля в мире, причем примерно две трети мирового производства никеля используется для производства нержавеющей стали. Никель также играет ключевую роль на растущем рынке аккумуляторов для электромобилей.

Никель, наряду с ценами на нефть, пшеницу, природный газ и другие сырьевые товары, резко выросли после нападения России на Украину почти две недели назад, когда военные действия вызвали санкции против России со стороны США и их западных союзников.

Российский "Норильский никель" произвел больше всего первичного никеля среди всех компаний мира в четвертом квартале 2021 года – более 62 тысяч тонн.